2019-08-20T09:04:31+03:00
Общество

В Тюмени голый пациент бежал из больницы, спрыгнув со второго этажа

Далеко уйти больному не удалось
Вадим Бегун
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Голый пациент пытался бежать из тюменской больницы.Голый пациент пытался бежать из тюменской больницы.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени мужчина пытался сбежать из местной больницы. Что его там не устраивало – пока неизвестно.

– Накануне, 19 августа, в медицинской организации зафиксирован факт побега. Пациент находился в таком состоянии, которое требовало постоянного наблюдения, в ходе лечения основного заболевания. Но он улучил момент, когда медицинские работники отвлеклись, – прокомментировала инцидент пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что сейчас мужчине проводят диагностику по поводу возможных травм, полученных при падении со второго этажа. Кроме того, вся необходимая медицинская помощь ему оказывалась в полном объеме. При его согласии пациента будут лечить и в дальнейшем.

В этот день также по центральной улице областного центра бегал голый мужчина. Позже местного жителя увезли в карете скорой помощи. В департаменте здравоохранения отметили, что это два разных человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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