В Тюмени простятся с журналистом Иваном Литкевичем

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-19T13:17:56+03:00

Близкие просят не брать с собой венки

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В Тюмени в последний путь проводят журналиста Ивана Литкевича. Прощание состоится в среду, 21 августа.

Стало известно, что местом прощания станет ритуальный зал № 2 в Патрушево, который находится по адресу: улица Юрия Семовских, 14, строение 2. Гроб с телом будем находиться по указанному адресу с 10 до 11 часов утра. Похороны пройдут на «Червишевском-2».

Близкие умершего мужчины просят не приносить с собой венки. «Ваня их терпеть не мог», – сказали родственники Ивана Литкевича.

Отметим, что в интернет-журналистику 35-летний Иван пришел с радио. С 2011 года с одним небольшим перерывом он трудился на портале «Вслух.ру». Коллеги отмечают, что одним из личных и профессиональных интересов Ивана был спорт. Также он увлекался музыкой.

ИСТОЧНИК KP.RU