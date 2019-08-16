2019-08-16T11:52:31+03:00
Общество

Журналист Иван Литкевич скончался в Тюмени

Мужчине было всего 35 лет
Вадим Бегун
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В Тюмени ушел из жизни журналист Иван Литкевич. Фото - "ВКонтакте".В Тюмени ушел из жизни журналист Иван Литкевич. Фото - "ВКонтакте".
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В Тюмени ушел из жизни журналист Иван Литкевич. Об этом сообщают его родные.

Известно, что в интернет-журналистику 35-летний Иван пришел с радио. С 2011 года с одним небольшим перерывом он трудился на портале «Вслух.ру». Коллеги отмечают, что одним из личных и профессиональных интересов Ивана был спорт. Также он увлекался музыкой.

По решению Тюменской областной думы Литкевич становился лучшим парламентским журналистом. Чуть более месяца назад, 10 июля, он отметил свой 35-летний юбилей.

Редакция «Комсомольской правды Тюмени» приносит соболезнования родным и близким Ивана.

Это не единственная смерть журналиста в этом году. Ранее, 21 мая, ушёл из жизни пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов. Он скончался после продолжительной болезни, ему был 41 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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