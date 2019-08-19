Залез на опору: подросток погиб от удара током в Тюменской области
Возле деревни Железный перебор Тюменского района днем было обнаружено тело 17-летнего подростка. Его убило током.
– По предварительным данным, молодой человек 17 августа в ночное время залез на опору линии электропередачи, где получил удар током. В результате поражения электричеством юноша погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что в настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Ишиме тринадцатилетний подросток, находясь на заброшенной территории по улице Челюскинцев, проник в помещение незапертой трансформаторной будки. Там он получил смертельное поражение электрическим током.
ИСТОЧНИК KP.RU