Залез на опору: подросток погиб от удара током в Тюменской области

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-19T12:56:00+03:00

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Возле деревни Железный перебор Тюменского района днем было обнаружено тело 17-летнего подростка. Его убило током.

– По предварительным данным, молодой человек 17 августа в ночное время залез на опору линии электропередачи, где получил удар током. В результате поражения электричеством юноша погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Ишиме тринадцатилетний подросток, находясь на заброшенной территории по улице Челюскинцев, проник в помещение незапертой трансформаторной будки. Там он получил смертельное поражение электрическим током.

ИСТОЧНИК KP.RU