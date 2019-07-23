В Ишиме ребенка убило током

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-23T09:50:52+03:00

Ишимский подросток скончался от удара током. Фото - предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.

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В Ишиме подросток зашел в незапертую трансформаторную будку. Его убило током.

Ишимским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего от удара электрическим током. Виновный будет осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности».

– Накануне, 22 июля, около девяти часов вечера, находясь на заброшенной территории по улице Челюскинцев города Ишима, тринадцатилетний подросток проник в помещение незапертой трансформаторной будки, где получил смертельное поражение электрическим током, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU