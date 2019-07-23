2019-07-23T09:50:52+03:00
Общество

В Ишиме ребенка убило током

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Ишимский подросток скончался от удара током. Фото - предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.Ишимский подросток скончался от удара током. Фото - предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Ишиме подросток зашел в незапертую трансформаторную будку. Его убило током.

Ишимским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего от удара электрическим током. Виновный будет осужден по статье «Причинение смерти по неосторожности».

– Накануне, 22 июля, около девяти часов вечера, находясь на заброшенной территории по улице Челюскинцев города Ишима, тринадцатилетний подросток проник в помещение незапертой трансформаторной будки, где получил смертельное поражение электрическим током, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени откроется больница для бедных
Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово
В Тобольске на проспекте Дзираева появится велодорожка
Тюменские кредиторы «мешают жить» соседям и знакомым своих должников
Две тюменки перевели мошенникам почти полмиллиона рублей
Улица с необычным названием может появиться в Тюмени
В Тюменской области с начала эпидсезона исследовано более двух тысяч клещей
День города Тюмени-2019: часть дорог перекроют на время праздничных гуляний
На «Тюменьэнерго» ввели режим повышенной готовности из-за возможного урагана
Тюменка ударила по лицу женщину и сорвала с нее золотую цепочку в центре города
Губернатор Тюменской области поздравил ветерана со столетним юбилеем
Федеральный девелопер выводит на рынок Тюмени планировки DUOS
Тюменцам рассказали, как защититься от энтеровирусной инфекции
В Тюменской области женщину ограбили прямо на поминках
Погода на 23 июля в Тюмени: сильный дождь с грозой
В Тюмени на 16 лет осудили участника банды, похищавшей бизнесменов
Известное тюменское радио отмечает 20-летний юбилей выхода в эфир
В Тюмени появится новый образовательно-развлекательный комплекс
В Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод
Сотни рабочих устраняют последствия сильнейшего ливня в Тюмени
Молодая девушка топором разбила автомобиль в Тюмени
В Тюменской области инвесторы получат дополнительные льготы
Тюменцы могут помочь восстановить сгоревший в Курганской области храм
Дубль два: шквалистый ветер и сильный ливень возвращаются в Тюмень
В Тюмени молодой человек продавал наркотики за биткоины