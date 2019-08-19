Участки улиц Ленина и Красина в Тюмени будут закрыты до 30 августа

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-19T10:52:17+03:00

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В Тюмени выполняются работы по реконструкции тепловой сети на участке от дома №2 до дома №16 по улице Ленина и на участке от улицы Ленина до Республики по улице Красина. В связи с этим срок перекрытия движения транспортных средств продлен до 30 августа.

В пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени участников дорожного движения попросили заранее планировать маршруты движения и обращать внимание на дорожные знаки. Там отметили, что автолюбители в это время могут ездить по улице Республики (от Ленина до Семакова) и по улице Перекопской (от Республики до Ленина). Объехать же участок можно по улицам Республики и Чернышевского.

Карта предоставлена пресс-службой департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре на улице Ленина ведутся работы по реконструкции тепломагистрали. Проектом предусмотрена укладка 830 метров трубопровода. Новые трубы будут проложены в подземных железобетонных каналах: они защит их от механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU