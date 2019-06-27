На улице Ленина в Тюмени заменят более 800 метров трубопровода

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-27T12:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы по реконструкции тепломагистрали проводятся на улице Ленина в Тюмени. Реализация проекта находится под особым контролем энергетиков.

– В связи с реконструкцией закрыта проезжая часть ул. Ленина от дома № 2 до ул. Красина и по улице Красина от ул. Республики до ул. Ленина, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что два участка теплотрассы по этой улице относятся к наиболее значимым объектам инвестиционной программы ремонтов теплосетей.

Так, проектом предусмотрена укладка 830 метров трубопровода. Новые трубы будут проложены в подземных железобетонных каналах: они защит их от механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы. Изоляция же позволит увеличить срок эксплуатации трубопровода и снизить тепловые потери.

По сообщению пресс-службы, реконструкцию планируется завершить к 1 сентября. Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения исторической части города.

ИСТОЧНИК KP.RU