На улице Ленина в Тюмени заменят более 800 метров трубопровода
Работы по реконструкции тепломагистрали проводятся на улице Ленина в Тюмени. Реализация проекта находится под особым контролем энергетиков.
– В связи с реконструкцией закрыта проезжая часть ул. Ленина от дома № 2 до ул. Красина и по улице Красина от ул. Республики до ул. Ленина, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени, добавив, что два участка теплотрассы по этой улице относятся к наиболее значимым объектам инвестиционной программы ремонтов теплосетей.
Так, проектом предусмотрена укладка 830 метров трубопровода. Новые трубы будут проложены в подземных железобетонных каналах: они защит их от механического воздействия грунтов и коррозийного влияния почвы. Изоляция же позволит увеличить срок эксплуатации трубопровода и снизить тепловые потери.
По сообщению пресс-службы, реконструкцию планируется завершить к 1 сентября. Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения исторической части города.
ИСТОЧНИК KP.RU