2019-08-18T18:55:58+03:00
Общество

Коренные народы севера, проживающие в Уватском районе, получают необходимую помощь

Администрация муниципалитета оперативно реагирует на запросы представителей КМНС
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Коренные народы севера, проживающие в Уватском районе, получают все необходимое – от обучения детей до оказание медицинских услуг. Администрация муниципалитета оперативно реагирует на запросы представителей КМНС.

- Детей из стойбищ и малых деревень мы привозим вертолетами в школу-интернат к 1 сентября и развозим по домам в конце мая. Кроме того, доставляем ребят к семьям на зимние, весенние и осенние каникулы, - рассказала заместитель главы Уватского района по социальным вопросам Наталья Корчемкина.

По ее словам, стоимость летного часа постоянно растет, поэтому бюджетных средств не хватает, но посильную помощь оказывает предприятие «РН-Уватнефтегаз».

Особое внимание уделяется вопросам здравоохранения. Врачи расположенной в Увате областной больницы №20 ежегодно по графику посещают отдаленные стойбища и деревни для проведения диспансеризации, передает «Тюменская линия». В экстренных случаях используется санавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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