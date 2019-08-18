2019-08-18T15:06:57+03:00
Общество

1 сентября свои двери распухнут две новые тюменские школы

Еще одно учреждение образования встретит школьников в обновленном виде
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Впервые День знаний в этом году отпразднуют 24,5 тысячи первоклассников. Фото пресс-службы правительства областиВпервые День знаний в этом году отпразднуют 24,5 тысячи первоклассников. Фото пресс-службы правительства области
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В Тюменской области к новому учебному года откроются сразу несколько новых школ. Современные учебные заведения представляют собой яркие и красивые здания, где создана максимально комфортная атмосфера для учебы и досуга школьников

Так, в школе 65 корп. 2 областного центра для учеников начальных классов в коридоре установят веревочный городок. Дети смогут проводить перемены интересно, весело и с пользой для физического развития. Второй корпус откроется первого сентября в районе улиц Янтарная – Бориса Житкова.

Оценят новое здание и любители чтения. В школе создана фантастическая библиотека с разными зонами, как в Европе, передает АиФ-Западная Сибирь. Еще одна новая школа распахнет свои двери в Заводоуковске, а в Ишиме откроется школа №12 после капитального ремонта. Обновленное здание дополнилось залом хореографии и аэробики, современными цифровыми лабораториями и метеостанцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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