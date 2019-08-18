2019-08-18T10:22:16+03:00
Общество

Лесные голуби, поселившиеся на озере Андреевском под Тюменью, дали потомство

Голубят, осваивающих территорию, часто встречают местные дачники
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Лесные голуби, которые не так давно поселились вблизи одного из дачных кооперативов на озере Андреевском, дали потомство. Голубят, осваивающих территорию и прогуливающихся по дорожкам, часто встречают местные дачники.

По мнению орнитологов, такое поведение совсем не свойственно этим осторожным птицам. Обычно они предпочитают обустраивать свои гнезда не ближе, чем в двух километрах от человеческих поселений.

- Вероятно, умные вяхири посчитали дачный поселок временным пристанищем людей вполне пригодным и для их временного проживания, - отмечают эксперты. Вяхирь – птица перелетная и в Сибири на зиму не остается.

Пока голубята внешне мало отличаются от родителей. Но у них до первой линьки отсутствуют белые пятна на шее, передает "Тюменская линия". По совам экспертов, многие породы голубей меняют масть после смены оперения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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