Александр Моор: Тюменская область - центр притяжения, куда приезжают и остаются навсегда

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-16T14:35:31+03:00

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В Тюмени продолжается торжественный прием, посвященный 75-летию со Дня образования Тюменской области. Мероприятие проходит в ДК «Нефтяник», где собрались почетные жители региона, депутаты, представители власти, выдающиеся деятели региона. Слова поздравления и благодарности землякам высказал губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что сегодня тюменцы отмечают юбилейную дату со дня образования могучего края. 75-летие - это история поступков, решительности освоения просторов Сибири, подвигов отцов и матерей, бескомпромиссного упорства открывателей месторождений нефти и газа. Тех, кто создавал научную и техническую базу для развития топливно-энергетического комплекса Тюменской области.

- Наш регион – это Земля больших людей. Тюменская область появилась в сложное для страны время. Руководители нашего государства думали, как страна будет жить после победы. Они понимали, что в Западной Сибири есть нефть, и вскоре вся страна стала свидетелем, как непроходимые болота превратились в источники энергии, - отметил Александр Моор.

Губернатор отметил, что любое строительство начинается с фундамента, и у Тюменской области он был. В годы войны на территорию региона было эвакуировано много промышленных предприятий. И с наступление мира заводы стали активно работать, появлялись квалифицированные кадры.

- В Тюменскую область ехали людей со всей страны. Развивающиеся производство требовало умелых рук. Началось строительство северных городов, запускались объекты воздушного сообщения, энергетики, - пояснил Александр Моор.

В 20 веке регион активно наращивал мощности топливно-энергетического комплекса, начал производства нефтепромыслового оборудования, развития нефтегазового сервиса. В 21 веке Тюменская область стала плавить металл, перерабатывать углеводороды, переживая еще одну волну индустриализации.

- Сейчас совместно с Ямалом и Югрой мы формируем Научно-образовательный центр. Впереди нас ждет еще много созидательной работы. В летопись региона будет вписано немало страниц. Очевидно, что Тюменская область превратилась в центр протяжения. К нам приезжают жить, работать и не хотят уезжать. Если люди остаются на родине, заводят детей, значит, верят в будущее своей земли, - резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU