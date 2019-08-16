2019-08-16T09:00:05+03:00
Общество

Тюменские власти построят развязку в Новом Уренгое за 4 миллиарда рублей

Заявки на аукцион принимаются до 28 августа
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Тюменские власти выделят на развязку в Новом Уренгое 4 миллиарда рублей. Фото - pixabay.com.Тюменские власти выделят на развязку в Новом Уренгое 4 миллиарда рублей. Фото - pixabay.com.
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Тюменские власти ищут подрядчика для строительства многоуровневой развязки в Новом Уренгое. Она будет располагаться на пересечении с железнодорожной веткой Тюмень-Сургут-Новый Уренгой.

Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, следует, что развязка будет иметь тринадцать съездов. На реализацию проекта готовы выделить 4,7 миллиардов рублей из бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество». Заказчиком выступает региональное управление автомобильных дорог.

Также стало известно, что объект должен появиться на пересечении улиц Магистральная, Крайняя и Железнодорожная. Работы надо завершить к 30 ноября 2021 года. Заявки на аукцион можно подать до 28 августа, исполнителя выберут в этот же день.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре скоро сдадут две дорожные развязки. К тому же, разрабатывается проект еще одного дорожного узла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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