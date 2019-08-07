2019-08-07T10:00:02+03:00
Общество

Степень готовности - высокая: в Тюмени скоро сдадут две дорожные развязки

К тому же, разрабатывается проект еще одного дорожного узла
Вадим Бегун
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В Тюмени в этом году сдадут развязку по Монтажников. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.В Тюмени в этом году сдадут развязку по Монтажников. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.
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Не так много времени осталось до сдачи в эксплуатацию двух тюменских развязок. Одну из них сдадут в 2019-м, другую – в следующем году. Степень их готовности характеризуется как высокая.

Уже в этом году автомобилисты насладятся ездой по развязке на улице Монтажников – автодороге «Тюмень-Боровский-Богандинский». Известно, что ее строительство началось еще два года назад. Здесь возведут четыре надземных пешеходных перехода. Объект разгрузит транспортный узел и примыкающие к нему участки дорог. Отметим, что на ее строительство тюменский бюджет потратил 2,5 миллиарда рублей.

В следующем году сдадут реконструируемую эстакаду на улице Мельникайте (участок улицы Хабаровской – Тура с мостовым переходом через реку). На сегодняшний день по этому объекту выполнен комплекс подготовительных мероприятий. Так, были снесены жилые и технические строения, гаражи, переустроены магистральные сети тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, сети связи. Здесь предусмотрены 4 подземных и 2 надземных пешеходных перехода. Реконструкция эстакады обошлась бюджету почти в 4 миллиарда рублей.

Участок улицы Хабаровской – Тура с мостовым переходом через реку. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

Участок улицы Хабаровской – Тура с мостовым переходом через реку. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

Что касается дорожного узла пересечении автодороги «Обход города Тюмени» с проездом Воронинские горки, то срок сдачи этого объекта пока неизвестен. Разработка проектной документации была начата в этом году, направят ее на государственную экспертизу в октябре этого года, пишет «ФедералПресс».

Дорожный узел на пересечении автодороги «Обход города Тюмени» с проездом Воронинские горки. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

Дорожный узел на пересечении автодороги «Обход города Тюмени» с проездом Воронинские горки. Фото - Главное управление строительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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