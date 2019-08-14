Тюменский губернатор пообещал содействие компании ИКЕЯ в случае запуска проекта

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-14T14:55:12+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор не исключает возможности появления ИКЕИ в Тюмени. Несмотря на то, что переговоры с инвестором пока приостановлены, регион готов оказать содействие, в случае возобновления намерений реализовать проект в регионе.

- Если у компании появится желание прийти в Тюмень и Тюменскую область, мы с удовольствием окажем все необходимое содействие, - подчеркнул Александр Моор.

На встрече с журналистами губернатор также рассказал о судьбе еще одного инвестиционного проекта, временно приостановленного. Речь идет о создании «Тюменского лесопромышленного комплекса». Реализовать его планировалось в Тобольском районе.

- Возникли вопросы с планируемыми объемами лесосеки. Заявленные цифры вызывали вопросы как у нас, так и у Рослесхоза. Сейчас проект переформатирован, его планируется запустить в Уватском районе. В ближайшее время он должен пройти согласование в Рослесхозе, в том числе должно быть заключено соглашение по лесосеке. Как только это будет сделано, инвестор перейдет к активной фазе строительства завода, - пояснил Александр Моор.

Глава региона добавил, что в целом рост промышленного производства в области продолжается. Однако, его темпы несколько снизились (100,3% за январь-июнь 2019 года к январю-июню 2018 года). Значительное влияние оказало снижение производства нефтепродуктов из-за сокращения производства на Антипинском НПЗ. Завод возобновил работу только 19 июля после почти трех месяцев вынужденной остановки.

Напомним, сегодня в Тюмени состоялась пресс-конференция Александра Моора. Она прошла на одной из центральных площадей областного центра в специально установленном шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU