В Тюмени началась пресс-конференция губернатора Александра Моора
В Тюмени стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Очередная встреча с журналистами посвящена 75-летию со Дня образования региона.
Ожидается, что на встрече с представителями местных средств массовой информации речь пойдет об основных итогах развития области и планах на будущее. Помимо журналистов, свои вопросы главе региона смогут задать и известные тюменские блогеры, интересующиеся перспективами развития региона и областного центра.
Открывая встречу, Александр Моор отметил, что базовое условие развития любого региона - это экономика. Десятилетняя история работы Тюменской области с инвесторами показала, что некоторое время регион был успешным в привлечении иностранных партнеров. Они приносили на территорию инвестиции, создавали конкуренцию, повышали инвестиционную привлекательность отрасли.
- Сегодня мы видим борьбу регионов за внутреннего, российского инвестора. И в этом смысле у Тюмени есть хороший задел. Мы давно и плотно работаем с такими крупными компаниями как СИБУР, «Газпром нефть», НОВАТЭК, которые продолжают расширять свое присутствие в нашем регионе. Поэтому Тюмень остается главной научно-исследовательской базой для топливно-энергетического комплекса России, укрепляет свои позиции кластера развития нефтегазового сервиса, - пояснил Александр Моор.
Напомним, пресс-конференция проходит в эти минуты на одной из центральных площадей областного центра в специально установленном шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа, проходящая в новом формате.
ИСТОЧНИК KP.RU