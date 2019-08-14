2019-08-14T12:22:13+03:00
Политика

В Тюмени началась пресс-конференция губернатора Александра Моора

Встреча главы региона с журналистами посвящена 75-летию области
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Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа, проходящая в новом форматеЭто вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа, проходящая в новом форматеФото: Виктория Аввакумова
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В Тюмени стартовала пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора. Очередная встреча с журналистами посвящена 75-летию со Дня образования региона.

Ожидается, что на встрече с представителями местных средств массовой информации речь пойдет об основных итогах развития области и планах на будущее. Помимо журналистов, свои вопросы главе региона смогут задать и известные тюменские блогеры, интересующиеся перспективами развития региона и областного центра.

Открывая встречу, Александр Моор отметил, что базовое условие развития любого региона - это экономика. Десятилетняя история работы Тюменской области с инвесторами показала, что некоторое время регион был успешным в привлечении иностранных партнеров. Они приносили на территорию инвестиции, создавали конкуренцию, повышали инвестиционную привлекательность отрасли.

- Сегодня мы видим борьбу регионов за внутреннего, российского инвестора. И в этом смысле у Тюмени есть хороший задел. Мы давно и плотно работаем с такими крупными компаниями как СИБУР, «Газпром нефть», НОВАТЭК, которые продолжают расширять свое присутствие в нашем регионе. Поэтому Тюмень остается главной научно-исследовательской базой для топливно-энергетического комплекса России, укрепляет свои позиции кластера развития нефтегазового сервиса, - пояснил Александр Моор.

Напомним, пресс-конференция проходит в эти минуты на одной из центральных площадей областного центра в специально установленном шатре «Я люблю тебя, Тюменская область». Это вторая по счету крупная встреча губернатора с представителями медиа, проходящая в новом формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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