Александр Моор пояснил, зачем Тюмени нужна новая развязка в районе Комарова

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-14T13:59:48+03:00

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Идея строительства новой развязки в районе Комарово обусловлена увеличивающимся объемом дорожного трафика в Тюмени. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Данная тема вызвала широкий резонанс, чему я лично рад. Многие пришли на общественные обсуждения. Это значит, что жители Тюмени интересуются развитием города. Хорошо, что эти вопросы возникли на текущей стадии реализации проекта, а не когда уже все построили. Это позитивный момент, - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор пояснил, что идея строительства данной развязки возникла не просто так. Ее необходимость подтверждена расчётами. Моделирование дорожно-транспортной ситуации на специальном устройстве показало, что запуск данной развязки станет наиболее эффективным способом разгрузки потоков движения.

- Уже создана рабочая группа. Прошло первое заседание и сформирован перечень вопросов, половину из которых мы можем сходу решить, - добавил Александр Моор.

Так, по его словам, прежде всего жителей беспокоило то, что улицы поселка станут проездными магистралями. Но такой вариант развития не планировался, заверил губернатор.

- По данному проекту мы привлекаем к диалогу экспертов. На все вопросы жителей они дадут квалифицированные ответы, - резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU