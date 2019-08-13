2019-08-13T09:46:10+03:00
Общество

Известный храм отреставрируют в Тюмени за 60 миллионов рублей

Подрядчика определят в середине сентября
Вадим Бегун
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В Тюмени отреставрируют Всехсвятскую церковь. Фото - Маргарита Матвеева.В Тюмени отреставрируют Всехсвятскую церковь. Фото - Маргарита Матвеева.
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В Тюмени проведут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Храм Всех Святых, который находится на улице Свердлова, 29, отреставрируют за 59,8 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель аукциона должен будет укрепить грунт, сделать гидроизоляцию стен, отремонтировать водопровод. Кроме того, подрядчик проведет реставрационные работы, благоустроит территорию храма и озеленит ее, а также установит охранно-пожарную сигнализацию.

Работы на объекте завершатся за 15 месяцев с даты подписания контракта. Заявки потенциальные реставраторы могут подать до 4 сентября, сам же конкурс состоится 11 сентября. Заказчиком является управление капитального строительства региона.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что областном центре определились с подрядчиком на выполнение ремонтно-реставрационных работ Троицкого монастыря. Их проведет тюменская фирма "Дизайн-2000", которая единственная подала заявку на конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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