2019-08-09T12:18:29+03:00
Происшествия

Играл с собакой и сорвался с берега: под Тюменью утонул мальчик

Проводится доследственная проверка
Вадим Бегун
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Подросток гулял с собакой, сорвал с берега и утонул. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Подросток гулял с собакой, сорвал с берега и утонул. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
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Накануне, 8 августа, на берегу реки Ишим в одном из населенных пунктов Абатского района было обнаружено тело 13-летнего подростка. Следователи проводят доследственную проверку.

– По предварительным данным, мальчик гулял во дворе своего дома, расположенного на высоком берегу реки Ишим. Играя с собакой, побежал и сорвался с берега вниз. Попав в воду, мальчик утонул, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в ходе проведенного осмотра признаков насильственного характера смерти не обнаружено. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик. Его тело с признаками утопления было обнаружено 15 июля на берегу реки Ишим в районе улицы Береговой города Ишим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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