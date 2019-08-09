Играл с собакой и сорвался с берега: под Тюменью утонул мальчик
Накануне, 8 августа, на берегу реки Ишим в одном из населенных пунктов Абатского района было обнаружено тело 13-летнего подростка. Следователи проводят доследственную проверку.
– По предварительным данным, мальчик гулял во дворе своего дома, расположенного на высоком берегу реки Ишим. Играя с собакой, побежал и сорвался с берега вниз. Попав в воду, мальчик утонул, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что в ходе проведенного осмотра признаков насильственного характера смерти не обнаружено. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик. Его тело с признаками утопления было обнаружено 15 июля на берегу реки Ишим в районе улицы Береговой города Ишим.
ИСТОЧНИК KP.RU