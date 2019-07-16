2019-07-16T13:42:19+03:00
Происшествия

В Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик

Ведется доследственная проверка
Вадим Бегун
Поделиться:
Подросток утонул в реке Ишим. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.Подросток утонул в реке Ишим. Фото - пресс-служба Следственного комитета по Тюменской области.
Изменить размер текста:

На берегу реки Ишим обнаружено тело ребенка. Обстоятельства гибели сейчас выясняются.

– Вчера, 15 июля, на берегу реки Ишим в районе улицы Береговой города Ишим было обнаружено тело мальчика, 2007 года рождения, с признаками утопления. По этому факту проводится доследственная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что тело подростка было осмотрено – никаких признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибшего, не обнаружено. В настоящее время следователь устанавливают причины и обстоятельств гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что из реки Туры в Тюмени достали тело пропавшего молодого человека. Мужчину искали несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавший в тяжелом состоянии: под Тюменью произошло жесткое ДТП
В Тюменской области растёт количество предприятий, занимающихся импортозамещением
В Тюмени водитель жестоко избил пешеходов, которых до этого чуть не сбил
Более трех тысяч новых контейнерных площадок появится в Тюменской области к осени
В Тюменской области будут производить больше вафель, мармелада и пряников
Тюменские предприятия вернулись с ИННОПРОМА-2019 с новыми контрактами
В Тюменской области откроют самый протяженный туристический маршрут в мире
В Тюменской области к следующему году заработают еще два мусоросортировочных завода
Известную риэлтерскую компанию Тюмени оштрафовали за нарушение законодательства
Тюменец переломал ребра своему отцу в ходе ссоры
На тюменской набережной воссоздадут «форсирование реки Свирь»