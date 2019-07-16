В Ишиме утонул одиннадцатилетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-16T13:42:19+03:00

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На берегу реки Ишим обнаружено тело ребенка. Обстоятельства гибели сейчас выясняются.

– Вчера, 15 июля, на берегу реки Ишим в районе улицы Береговой города Ишим было обнаружено тело мальчика, 2007 года рождения, с признаками утопления. По этому факту проводится доследственная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Там добавили, что тело подростка было осмотрено – никаких признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибшего, не обнаружено. В настоящее время следователь устанавливают причины и обстоятельств гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что из реки Туры в Тюмени достали тело пропавшего молодого человека. Мужчину искали несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU