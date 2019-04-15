Из реки Туры в Тюмени достали тело пропавшего молодого человека

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-15T15:26:20+03:00

В реке Туре у Моста влюбленных в Тюмени утонул молодой человек. Фото vk.com

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Из реки Туры в Тюмени достали тело молодого человека. Мужчину искали два дня. К работам кроме полицейских были привлечены спасатели ТОСЭР. Специалисты прочесывали места берегов, куда могло прибить труп.

Полицейские в субботу обратились за помощью к спасателям. Сейчас ледоход, поэтому водолазные работы невозможны, - пояснил пресс-секретарь Тюменской Службы экстренного реагирования Евгений Булкин. - Поиск утонувшего шел с лодок с помощью так называемых кошек. В одном из мест тел удалось зацепить и вытащить.

В полиции пока не сообщают, опознано ли тело погибшего, но в социальных сетях горожане утверждают, что это 20-летний Алмаз уулу Жоомарт, которого родственники искали с 12 апреля. Молодой человек ушел из дома и не вернулся. В тот день в 22 часа его видели около Моста влюбленных.

Что произошло с молодым человеком и как он оказался в воде, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU