2019-08-08T13:59:11+03:00
Общество

Тюменское правительство выделит 160 миллиардов рублей на развитие образования

Региональная программа рассчитана до 2025 года
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В тюменской области выделят на образование 160 миллиардов рублей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В тюменской области выделят на образование 160 миллиардов рублей. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Правительство Тюменской области внесло изменения в государственную программу «Развитие образования». Таким образом, с 2019 по 2025 год на из регионального бюджета на ее реализацию направят 160,2 миллиарда рублей.

Уже в этом году на развитие образования выделят 28,8 млрд рублей, в 2020-м – 25,7, в 2021-м – 23,4, а с 2022 по 2025 год – 20,7 миллиардов рублей. Также стало известно, что в программу войдут такие региональные проекты, как «Социальная активность», «Современная школа», «Молодые профессионалы», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Цифровая образовательная среда». Об этом говорится в документе за подписью губернатора Александра Моора, опубликованном на портале правовой информации.

Итогом реализации программы должно стать увеличение доли учащихся, обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами, до 100% от общего числа. Доля полностью благоустроенных образовательных учреждений в сельской местности должна составить 94%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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