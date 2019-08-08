Двадцать двойняшек: тюменский перинатальный центр делится июльской статистикой

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-08T10:18:33+03:00

В Тюмени за месяц родилось 20 двойняшек. Фото - ГБУЗ ТО "Перинатальный центр г. Тюмень".

Второй месяц лета был по-настоящему жарким – и в роддоме тоже

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В июле этого года в Тюмени родилось 1184 ребенка. А с начала года на свет появился 7391 малыш.

– В июле на свет появилось 765 детей. Из них 382 мальчика и 373 девочки. За один лишь месяц родилось сразу 20 двойняшек и тройня, – рассказали в пресс-службе тюменского перинатального центра.

Там добавили, что накануне маленькие одна из двоен – Рамзан и Амина – с мамой пришли к своей «волшебнице» Тине Болдаревой, врачу акушеру-гинекологу.

Кроме того, стало известно, в самый жаркий месяц лета свидетельство о регистрации брака получила тюменская 891 пара. Всего же в этом году брак зарегистрировали 3404 семьи, сообщили в комитете загс администрации города.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что более шести тысяч малышей родилось в областном центре за полгода. В июне появилось на свет 1200 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU