Двадцать двойняшек: тюменский перинатальный центр делится июльской статистикой
В июле этого года в Тюмени родилось 1184 ребенка. А с начала года на свет появился 7391 малыш.
– В июле на свет появилось 765 детей. Из них 382 мальчика и 373 девочки. За один лишь месяц родилось сразу 20 двойняшек и тройня, – рассказали в пресс-службе тюменского перинатального центра.
Там добавили, что накануне маленькие одна из двоен – Рамзан и Амина – с мамой пришли к своей «волшебнице» Тине Болдаревой, врачу акушеру-гинекологу.
Кроме того, стало известно, в самый жаркий месяц лета свидетельство о регистрации брака получила тюменская 891 пара. Всего же в этом году брак зарегистрировали 3404 семьи, сообщили в комитете загс администрации города.
Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что более шести тысяч малышей родилось в областном центре за полгода. В июне появилось на свет 1200 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU