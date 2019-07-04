Более шести тысяч малышей родилось в Тюмени за полгода
6207 малышей родилось в Тюмени за минувшие полгода. А в первый месяц лета на свет появилось 1200 юных горожан.
Также стало известно, что 765 тюменских пар зарегистрировали свои отношения в июне, за полгода – 2513. Это на 85 больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Там поделились информацией и о количестве разводов в Тюмени. Так, за полгода брачные отношения расторгли 1916 пар (на 70 больше, чем в прошлом году), в июне – уже 310. Смерть в эти полгода регистрировали 3570 раз. Оказалось, что за аналогичный период прошлого года умерло почти на 200 человек меньше.
К тому же, в июне родилось на 699 человек больше, чем умерло.
ИСТОЧНИК KP.RU