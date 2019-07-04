Более шести тысяч малышей родилось в Тюмени за полгода

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-04T11:08:38+03:00

В июне родилось почти на 700 человек больше, чем умерло. Фото: Ольга Крыльцова

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6207 малышей родилось в Тюмени за минувшие полгода. А в первый месяц лета на свет появилось 1200 юных горожан.

Также стало известно, что 765 тюменских пар зарегистрировали свои отношения в июне, за полгода – 2513. Это на 85 больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Там поделились информацией и о количестве разводов в Тюмени. Так, за полгода брачные отношения расторгли 1916 пар (на 70 больше, чем в прошлом году), в июне – уже 310. Смерть в эти полгода регистрировали 3570 раз. Оказалось, что за аналогичный период прошлого года умерло почти на 200 человек меньше.

К тому же, в июне родилось на 699 человек больше, чем умерло.

ИСТОЧНИК KP.RU