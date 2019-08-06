2019-08-06T12:15:00+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль

Травмы оказались несовместимы с жизнью
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина погиб под колесами отечественного авто. Фото - Азат Кутлугужин.В Тюмени мужчина погиб под колесами отечественного авто. Фото - Азат Кутлугужин.
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Накануне, 5 августа, ночью на улице 50 лет Октября в районе Нефтегазового университета в Тюмени был сбит местный житель. Он перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса отечественного автомобиля.

– Инцидент произошел в двенадцатом часу. Мужчина 1978 года рождения получил множественные травмы, – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что на место происшествия приезжала скорая помощь, которая доставила пациента в тяжелом состоянии в Областную клиническую больницу №2. Там дополнили, что несмотря на предпринятую попытку спасти мужчине жизнь, травмы оказались несовместимы с жизнью, пишет городской информационный портал «Мегатюмень».

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре иномарка сбила 10-летнюю девочку. Школьница также перебегала дорогу в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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