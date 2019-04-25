2019-04-25T10:21:02+03:00
Происшествия

В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочку

Школьница перебегала дорогу в неположенном месте
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочкуВ Тюмени иномарка сбила 10-летнюю девочкуФото: Ольга Крыльцова
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Под колеса автомобиля попала утром 25 апреля 10-летняя девочка. Дорожная авария произошла на улице Энергетиков. Школьница неожиданно выбежала на дорогу из-за припаркованной машины. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

- ДТП произошло в 8:45 возле дома №49. Водитель "Митсубиси" не успел затормозить. Девочка получила травмы и была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В областном департаменте здравоохранения подтвердили вызов скорой помощи по данному адресу. Пациентку увезли в областную клиническую больницу №2. Предварительно у девочки диагностировано легкое сотрясение мозга.

- Школьницу госпитализировали для дальнейшего обследования и наблюдения, - уточнили в пресс-службе департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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