На берегу Туры в Тюмени обнаружены останки мужчины

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-05T09:24:18+03:00

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В Тюмени обнаружены останки человека. Сейчас устанавливается личность погибшего.

– Накануне, 4 августа, на берегу реки Тура по улице Газовиков обнаружены останки мужчины. По данному факту проводится доследственная проверка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего, а еще установить личность погибшего. По словам следователей, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что местный житель, гуляя у карьера, наткнулся на останки человека. Сначала перед его взором предстала человеческая нога в кроссовке, после он заметил и остальные части тела.

ИСТОЧНИК KP.RU