Тюменец, гуляя у карьера, наткнулся на останки человека

СЕГОДНЯ 09:03 2019-04-23T09:09:28+03:00

Следователи Тюмени выясняют, кому принадлежат останки, найденные у карьера по улице Народной Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

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Человеческую ногу в кроссовке нашел житель Тюмени на улице Народной. После чего он заметил и остальные части тела. Мужчина поделился увиденным с молодым человеком, который неподалеку выгуливал собаку.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 апреля, возле обводненного карьера. Определить мужчина это или женщина, по полуразложившемуся трупу невозможно. Горожане сообщили в полицию, а затем поделились увиденным в социальных сетях.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники областного управления Следственного комитета. По данному факту проводится проверка. Личность погибшего еще неизвестна, возраст, пол и причина смерти тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU