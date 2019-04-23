Тюменец, гуляя у карьера, наткнулся на останки человека
Человеческую ногу в кроссовке нашел житель Тюмени на улице Народной. После чего он заметил и остальные части тела. Мужчина поделился увиденным с молодым человеком, который неподалеку выгуливал собаку.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 апреля, возле обводненного карьера. Определить мужчина это или женщина, по полуразложившемуся трупу невозможно. Горожане сообщили в полицию, а затем поделились увиденным в социальных сетях.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники областного управления Следственного комитета. По данному факту проводится проверка. Личность погибшего еще неизвестна, возраст, пол и причина смерти тоже.
ИСТОЧНИК KP.RU