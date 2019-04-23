2019-04-23T09:09:28+03:00
Происшествия

Тюменец, гуляя у карьера, наткнулся на останки человека

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего пока неизвестны
Маргарита КАЛИНКИНА
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Следователи Тюмени выясняют, кому принадлежат останки, найденные у карьера по улице НароднойСледователи Тюмени выясняют, кому принадлежат останки, найденные у карьера по улице НароднойФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Человеческую ногу в кроссовке нашел житель Тюмени на улице Народной. После чего он заметил и остальные части тела. Мужчина поделился увиденным с молодым человеком, который неподалеку выгуливал собаку.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 20 апреля, возле обводненного карьера. Определить мужчина это или женщина, по полуразложившемуся трупу невозможно. Горожане сообщили в полицию, а затем поделились увиденным в социальных сетях.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники областного управления Следственного комитета. По данному факту проводится проверка. Личность погибшего еще неизвестна, возраст, пол и причина смерти тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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