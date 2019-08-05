Тюменское предприятие погасило миллионные долги по зарплате после проверки

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-05T07:40:51+03:00

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В Тюмени после вмешательства прокуратуры погашены долги по зарплате в геоэкологическом предприятии в сумме более 3,2 миллионов рублей. Нарушение закона не осталось незамеченным.

– В ходе надзорной деятельности была выявлена задолженность в ООО «Геоэкологическое предприятие «Промнефтегазэкология». Так, установлено, что задолжала своим работникам за июнь этого года более 3,2 миллионов рублей. В связи нарушениями трудовых прав работников в отношении должностного лица было возбуждено административное дело. Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве позже сообщили, что в результате принятых мер долги были погашены.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области погашены долги по зарплате на сумму почти полмиллиарда рублей. И это только за пять месяцев 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU