2019-06-10T10:54:07+03:00
Общество

В Тюменской области погашены долги по зарплате на сумму почти полмиллиарда рублей

И это только за пять месяцев 2019 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области погашены долги по зарплате на сумму почти полмиллиарда рублей. Фото: кадр из мультфильмаВ Тюменской области погашены долги по зарплате на сумму почти полмиллиарда рублей. Фото: кадр из мультфильма
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В период с января по май 2019 года, благодаря слаженной работе прокуратуры Тюменской области, регионального правительства, государственной инспекции труда, следственного комитета, службы служебных приставов, налоговой службы и Росреестра были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 458 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, за пять месяцев года прокуроры выявили 2164 нарушения в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 59 протестов, 182 представления, в суды направлено 1040 исков, объявлено 74 предостережения. К дисциплинарной ответственности привлечено 108 лиц, к административной – 127. Возбуждено 31 уголовное дело, из которых 21 дело – по материалам прокуратуры.

На 1 июня 21 организация имеет задолженность по зарплате на общую сумму почти 102 млн рублей. Более 50 млн рублей задолженности приходится на 15 организаций, которые проходят разные процедуры банкротства. Среди них: АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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