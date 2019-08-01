«Красиво жить не запретишь»: тюменцы расстелили ковры перед пешеходными переходами

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-01T11:58:53+03:00

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В Тюмени перед несколькими пешеходными переходами местные жители постелили ковры. Пока никто не знает, флэшмоб это или нет, однако это не первый подобный случай в областном центре.

Фотографии необычно «украшенных» пешеходных переходов тюменцы начали выкладывать в социальные сети. Так, в «ВКонтакте» появилось фото ковра на перекрестке улиц 50 лет Октября и Одесской. Горожане тут же принялись шутить над изображением.

Так, Хасан Калоев интересуется, не тут ли припарковались Алладин со стариком Хоттабычем. Другие делятся своими соображениями на этот счет: «Ямальский – законодатель мод», «Решили сэкономить на асфальте», «Чтобы зебру не пачкать». Также жители областного центра отмечают, что теперь в городе стало по-домашнему уютно.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что жители тюменского микрорайона «Ямальский-1» застелили стоянку коврами. Эта тема вызвала широкий общественный резонанс и также стала темой для многочисленных шуток.

ИСТОЧНИК KP.RU