2019-07-12T13:20:09+03:00
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«Парковка Аладдинов»: в Тюмени жители «Ямальского-1» застелили стоянку коврами

За каждым ковром закрепили отдельное машино-место
Алексей КОСЕНЧУК
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«Парковка Аладдинов». Фото: Pikabu«Парковка Аладдинов». Фото: Pikabu
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«Сказочную» парковку, которая несколько лет «работает» в тюменском микрорайоне «Ямальский-1», продолжают обсуждать в социальных сетях. Дело в том, что напротив многоэтажек на ул. Михаила Сперанского умельцы застелили коврами несколько машино-мест, чтобы уж сразу было понятно: место занято!

Фотографии со странной парковки, которую уже успели окрестить «стоянкой Аладдина», появились на развлекательном сайте Pikaby. По словам автора снимка, он насчитал, как минимум, шесть ковров, которые расстелили прямо на земле. Авторы такого творчества пытаются решить проблему со стоянкой, ведь мест на всех не хватает.

- Это микрорайон Ямальский-1, туда с Северов людей расселяют, - рассказывает один из очевидцев чудо-парковки. – Помимо ковров там уже и огороды уже на пустыре, и таблички кривые с номерами машин, и места под парковку столбиками с цепями огородили, и провода для обогрева машин по всему дому с окон тянутся.

Надо сказать, что россияне с юмором отнеслись к «парковке Аладдинов» в Тюмени. Многие даже пожалели, что раньше оставляли или выбрасывали ненужные ковры.

- После покупки квартиры, съезжая со старой в эйфории, оставил на ней три ковра, которые лежали на полу. Дачи на тот период не было, поэтому ковры просто оставил. Потом купил дачу у пожилых людей, она тоже вся в коврах – их подарил рабочим, которые делали ремонт. Сейчас вот сижу и думаю, а ведь какой парковочный бизнес мог замутить! – говорят россияне.

Что касается «огородов на пустыре», то они находятся неподалёку. Жители Ямала, затосковав по собственным грядкам, решили в Тюмени выращивать клубнику, картошку, горох, смородину, помидоры и цветы. Некоторые соседи против, но большинство – за, и даже помогают переехавшим в Тюмень пенсионерам в этом нелёгком деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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