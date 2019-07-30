2019-07-30T13:18:58+03:00
Происшествия

Под Тюменью поезд насмерть сбил проходящего пути мужчину

Машинистом подавались сигналы, но трагедии избежать не удалось
Вадим Бегун
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В Тюмени поезд вновь сбил мужчину.В Тюмени поезд вновь сбил мужчину.Фото: Ольга Крыльцова
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На участке Свердловской железной дороги в Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину. По этому факту проводится доследственная проверка.

– На 2142 километре 3 пикета перегона Войновка-Тюмень грузовым поездом смертельно травмирован 26-летний молодой человек, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинистом применялось экстренное торможение и подавались сигналы большой громкости, однако ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось, – рассказали в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, а также опросили членов локомотивной бригады. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый подобный случай в Тюмени за последние две недели. Так, 16 июля поезд сбил 26-летнего мужчину в районе Пермяковского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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