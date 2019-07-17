Молодой парень погиб под колесами поезда в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-17T11:17:05+03:00

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Тело 26-летнего мужчины нашли в районе Пермяковского моста в Тюмени. Его сбил поезд.

В Тюмени утром накануне, 16 июля, на 2143 километре 6 пикета перегона Тюмень-Войновка было обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками железнодорожного травмирования. По этому факту Тюменским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.

– Нами проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пострадавшего, также устанавливается подвижной состав, совершивший наезд на мужчину, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, – сообщили в ведомстве, добавив, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU