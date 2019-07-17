Молодой парень погиб под колесами поезда в Тюмени
Тело 26-летнего мужчины нашли в районе Пермяковского моста в Тюмени. Его сбил поезд.
В Тюмени утром накануне, 16 июля, на 2143 километре 6 пикета перегона Тюмень-Войновка было обнаружено тело 26-летнего мужчины с признаками железнодорожного травмирования. По этому факту Тюменским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.
– Нами проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники пострадавшего, также устанавливается подвижной состав, совершивший наезд на мужчину, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, – сообщили в ведомстве, добавив, что по результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU