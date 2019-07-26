2019-07-26T12:37:15+03:00
Общество

Более двадцати нарушений выявили тюменские гаишники в ходе сплошной проверки водителей

Главная проблема – отсутствие ОСАГО
Вадим Бегун
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В Тюмени гаишники искали нетрезвых водителей.В Тюмени гаишники искали нетрезвых водителей.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 26 июля, прошла сплошная проверка водителей на трезвость. Интересно, что ни один пьяный автомобилист инспекторам ГИБДД не попался. Однако им удалось выявить 24 нарушителя.

– Были остановлены 14 водителей, у которых отсутствовал электронный полис ОСАГО, за тонировку наказаны 6 автомобилистов. Кроме того, двое привлечены к ответственности за непристегнутые ремни безопасности, еще один – за нарушение при перевозке пассажира, – рассказала пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

Также она добавила, что инспекторам попал один водитель, у которого на машине не был установлен полог. Пьяные автомобилисты в этот день гаишникам не попались.

Напомним, что во время прошлой сплошной проверки водителей Тюмени двух тюменцев отстранили от управления авто, алкотестер не прошли один мужчина и автоледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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