Двух тюменцев отстранили от управления авто во время сплошной проверки ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-19T10:11:24+03:00

Два тюменца не доехали до точки Б из-за запаха алкоголя. Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Проверку на алкотестере наряду с мужчиной не прошла и автоледи

Изменить размер текста: A A

В Тюмени наряды полка патрульно-постовой службы провели сплошную проверку водителей на трезвость. Проходила она сегодня, 19 июля, с 6.30 до 8.00 часов утра на улице Алебашевской.

– В результате проверки отстранены от управления транспортом два водителя в состоянии опьянения. Это девушка, показания алкотестера которой составили 0,36 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, и мужчина с показателем 0,54 миллиграмм алкоголя, – сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Также там рассказали, что установлен один водитель, который ехал за рулем, будучи лишенным права управления автомобилем, еще один без водительского удостоверения, один – без документов. Кроме того, четыре автомобилиста привлечены к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, один за нарушение правил перевозки детей и семеро – за различные другие нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU