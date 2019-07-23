Тюменец угрожал своей супруге ножом, схватив ее за волосы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-23T12:33:50+03:00

В Тюмени муж чуть не зарезал свою супругу. Фото - pixabay.com.

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Житель Тюмени пойдет под суд за то, что угрожал своей жене убийством. Оказалось, что это не первая ссора между супругами.

– Произошел конфликт между супругами. Женщина рассказала, что ее 36-летний муж, приходя домой в состоянии алкогольного опьянения, систематически начинает ее оскорблять. В очередной раз, вернувшись с работы, фигурант начал предъявлять претензии своей супруге по причине ревности. Словесный конфликт перерос в драку, злоумышленник схватил возлюбленную за волосы и потащил на кухню, где взяв кухонный нож, начал угрожать убийством, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что тюменке удалось вырваться из рук супруга. Это и спасло ей жизнь. В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело, он может сесть в тюрьму на два года.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить ее топором. 37-летнему мужчине также грозит до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU