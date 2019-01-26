2019-01-26T15:02:28+03:00
Происшествия

В Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить её топором

37-летнему мужчине теперь может грозить до двух лет тюрьмы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить её топоромВ Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить её топоромФото: pixabay.com
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В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть Отдела МВД России по Уватскому району поступило заявление от местной жительницы. Женщина рассказала, что муж угрожал ей физической расправой.

Участковый, выехавший на место происшествия, выяснил, что накануне супруги употребляли спиртные напитки. В разгар застолья у них случился конфликт, и муж, держа топор в руке, стал угрожать расправой своей беременной супруге.

Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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