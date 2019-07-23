Новая дорожная развязка Тюмени затронет несколько участков в районе Комарово

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-23T11:38:10+03:00

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У жителей Тюмени изымут участки и дома для государственных нужд региона. Об этом говорится в постановлении правительства Тюменской области от 10 июля этого года.

Согласно данным официального интернет-портала правовой информации, земельные участки нужны в целях строительства транспортной развязки на примыкании автодороги «Обход д. Ожогино» к автомобильной дороге Р-254 «Иртыш». Подъезд к Тюмени».

Всего будет изъято семь участков, находящихся рядом с Червишеским трактом, в тюменском районе Комарово. О стоимости проекта пока ничего неизвестно. Работы могут начаться уже в следующем году.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что многоуровневую развязку на перекрестке улиц Мельникайте и Республики строить пока не планируется. Ее проектирование приостановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU