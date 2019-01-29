2019-01-29T06:05:55+03:00
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Многоуровневую развязку на перекрестке Мельникайте-Республики в Тюмени строить не будут

Проблему пробок в этом месте удалось решить другим способом
Маргарита КАЛИНКИНА
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Многоуровневую развязку на перекрестке Мельникайте-Республики в Тюмени строить не будутМногоуровневую развязку на перекрестке Мельникайте-Республики в Тюмени строить не будутФото: Ольга Крыльцова
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Многоуровневую развязку на перекрестке улиц Мельникайте и Республики в Тюмени строить пока не планируется. Ее проектирование приостановлено.

Об этом накануне, 28 января, на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

- Этот район плотно застроен домами и полноценную развязку там не сделать, - пояснил позицию ГУСа Сергей Викторович. - Проблему пробок на данном перекрестке удалось решить благодая завершению строительства объездной дороги Тюмени.

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Мельникайте планировалось построить двухуровневую развязку с погружением четырехполосной магистрали по улице Мельникайте вниз. По улице Республики предполагалось сделать шестиполосный путепровод. Для пешеходов предусматривались два подземных перехода с лифтами.

- Но уже готова проектная документация и получена достоверность сметной стоимости развязки на перекрестке Мельникайте с улицей 30 лет Победы. Ее строительтсво начнется в 2019 году. Проезжую часть на улице 30 лет Победы сделают вторым ярусом над улицей Мельникайте, - пояснил Шустов.

Внизу обустроят полукольцо, ответвление, развороты и повороты. Путепровод даст возможность развести транспортные потоки, следующие в разные районы города, а также позволит организовать поворот налево с существующего моста в районе железной дороги и ответвления с обеих сторон на улице 30 лет Победы.

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