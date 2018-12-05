В Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы построят еще один путепровод

Еще один путепровод построят на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы в Тюмени. Он будет вторым ярусом над действующей магистралью. Внизу обустроят полукольцо, ответвление, развороты и повороты.

Развязка даст возможность развести транспортные потоки, следующие в разные районы города, а также позволит организовать поворот налево с существующего моста. В частности, благодаря полукольцу под существующим мостом на улице Мельникайте в районе железной дороги и ответвления с обеих сторон на улице 30 лет Победы.

Транспорт, следующий из центра города по улице Мельникайте в сторону микрорайонов будет проезжать под новым мостом прямо. Движение по ул. 30 лет Победы пройдет на втором уровне. Строящаяся развязка проектируется по типу «неполного клеверного листа». Через улицу Мельникайте запроектирован надземный пешеходный переход.

Проект уже готов. По словам заместителя губернатора Тюменской области, начальника главного управления строительства Сергея Шустова, торги по определению подрядчика проекта пройдут уже в первом квартале следующего 2019 года.

- В 2018 году планировалось перенести тепловые сети и подготовить площадку под строительство, но не получилось. Эти работы начнутся после окончания отопительного сезона и будут идти одновременно с началом строительства, - сообщил заместитель директора департамента дорожного строительства администрации Тюмени Евгений Сорокин.

Отметим, что работы пройдут в рамках реконструкции улицы Мельникайте. В будущем магистраль станет трассой непрерывного движения.

Что сделано

Реконструкция магистрали началась в 2012 году. Спустя год на перекрестке с улицей Широтной появилась первая в городе эстакада над кольцом.

В 2016 году дорога обрела еще одну эстакаду над кольцом по улице Федюнинского. В этом же году стартовало строительство моста через реку Туру. В 2017 году по первому трехполосному пролету началось движение транспорта. После чего начался демонтаж старого совмещенного моста и стартовало строительство второго трехполосного пролета.

Движение по нему открыто в октябре 2018 года. С опережением графика на год! Новый мост можно смело назвать масштабным дорожным проектом. Он позволил беспрепятственно передвигаться из заречной части города в любом направлении.

Длина пролета составляет более 100 метров, центральный пролет – свыше 140 метров. Общая протяженность моста почти 350 метров. На двух мостах организовано шесть полос движения - по три в сторону центра и в микрорайоны шириной 3,5 и 4 метра.

Одновременно расширен участок от улицы Хабаровской до реки с переходом на мост. В ноябре открыт также съезд на улицу Дамбовскую.

Что делается

Сейчас идет строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении Мельникайте-Дамбовская. Она возводится по типу «полный клеверный лист» и имеет четыре полосы движения. В ноябре открыт прямой ход по Дамбовской и два съезда. Это съезд №8 от реки с правым поворот в сторону улицы Елизарова и съезд №4 с улицы Дамбовской на мост Мельникайте в сторону улицы 50 лет Октября.

Работы по строительству развязки также ведутся с опережением графика и двухуровневый путепровод планируется сдать на год раньше, уже к концу 2019-го.

Планы

Проект реконструкции Мельникайте предусматривает также расширение участка дороги от моста через реку Туру до улицы Дружбы. Эти работы начнутся в 2019 году, сейчас идёт проектирование.

Есть проекты на возведение еще нескольких развязок. Самый обсуждаемый из них развязка Мельникайте-Республики.

Здесь планируется построить шестиполосный путепровод по улице Республики, а прямой четырехполосный ход по Мельникайте пустить под ним, т.е. опустить вниз. Для пешеходов через Республику построят два подземных перехода с лифтами.

Еще одна развязка Мельникайте-50 лет Октября будет по типу кольца с четырьмя правоповоротными съездами и путепроводом по улице Мельникайте, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта в прямом направлении. Движение по путепроводу будет четырехполосным. На улице Мельникайте сделают шесть полос движения и тротуары для пешеходов с обеих сторон.

Развязка на Мельникайте–Дружбы. Ее возведение планируется в три этапа. Сначала здесь соорудят путепровод основного хода в створе улицы Мельникайте по три полосы движения в каждом направлении. Затем к путепроводу достроят четыре пролета. Для пешеходов здесь возведут надземный переход через улицу Дружбы. На третьем этапе должны построить еще один путепровод, чтобы обеспечить проезд машин с улицы Дружбы налево на улицу Мельникайте.

СПРАВКА КП

Улица Мельникайте – одна из главных улиц областного центра. Название улица получила в 1958 году в честь Героя Советского Союза литовской партизанки Марите Мельникайте, которая в годы войны недолгое время до отправки на фронт работала на городском станкостроительном заводе.

Протяжённость дороги составляет более 8,5 км. После полной реконструкции длина магистрали за счёт пробивки новых участков на севере и юге увеличится ещё на 4 км.

Таким образом будет значительно увеличена пропускная способность транспорта, будет решена проблема пробок и повысится безопасность дорожного движения.

Напомним, что в Тюменской области действует комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. В ее состав входят губернатор, его заместители и руководители областных департаментов, представители ГИБДД, Росавтодора, Тюменского Союза автотранспортников и ученые.