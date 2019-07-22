Тысячи килограммов казахстанских арбузов не пропустили в Тюменскую область
На прошлой неделе на автодороге Ишим-Петропавловск была пресечена попытка ввоза в Тюменскую область 4,6 тонн арбузов. Продукцию везли на рынки региона из Республики Казахстан.
– На арбузы не было фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением Положения о порядке осуществления карантинного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза. Вся подконтрольная продукция возвращена на сопредельную территорию, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, добавив, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в Тюмени уничтожили большую партию польских яблок, которые доставили в областной центр из Польши. Фрукты продавали на одном из рынка города без фитосанитарных сертификатов и товаросопроводительных документов. К тому же, на коробках присутствовали следы срыва оригинальной маркировки.
ИСТОЧНИК KP.RU