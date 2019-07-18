В «Тюменьэнерго» назначили нового генерального директора

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-18T15:24:32+03:00

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Алексей Солдатенко утвержден в должности гендиректора «Тюменьэнерго» (предоставляет услуги под брендом «Россети Тюмень»). Он исполнял обязанности главы компании с 26 июня этого года.

– Перед новым руководителем поставлен ряд задач, связанных с реализацией концепции «Цифровая трансформация 2030», дальнейшим улучшением производственных и финансово-экономических показателей, а также развитием человеческого капитала, – сказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что Солдатенко с первых дней в качестве главы «Россети Тюмень» проявил себя как профессионал, тонко разбирающийся в специфике региональной электроэнергетики.

Напомним, прежний глава Александр Мелихов ушел со своего поста по состоянию здоровья. Одну из главных его заслуг называют сохранение высокопрофессионального коллектива. В компании утверждали, что с глубоким сожалением принимают отставку Мелихова.

ИСТОЧНИК KP.RU