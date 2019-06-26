Гендиректор «Россети Тюмень» покинул пост по состоянию здоровья

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-26T14:23:22+03:00

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Совет директоров компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») принял отставку генерального директора Александра Мелихова. Свой пост он покинул по состояния здоровья.

Александр Мелихов выполнил все поставленные перед ним задачи, отметили в «Россетях».

– К глубокому сожалению, вынуждены принять отставку Александра Константиновича по его личному желанию. За время его работы существенно укрепилось доверие между «Тюменьэнерго» и органами власти в регионах присутствия. Кроме того, ему удалось сохранить высокопрофессиональный коллектив, – сказали в компании, добавив, что под руководством Мелихова предприятие значительно сократило убытки. Кроме того, немаловажными достижениями стали усиление научно-исследовательской работы и расширение сферы применения цифровых технологий.

Исполнять обязанности генерального директора «Тюменьэнерго» будет первый заместитель гендиректора Алексей Солдатенко, который уже более двадцати лет работает в энергетике.

ИСТОЧНИК KP.RU