Гендиректор «Россети Тюмень» покинул пост по состоянию здоровья
Совет директоров компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») принял отставку генерального директора Александра Мелихова. Свой пост он покинул по состояния здоровья.
Александр Мелихов выполнил все поставленные перед ним задачи, отметили в «Россетях».
– К глубокому сожалению, вынуждены принять отставку Александра Константиновича по его личному желанию. За время его работы существенно укрепилось доверие между «Тюменьэнерго» и органами власти в регионах присутствия. Кроме того, ему удалось сохранить высокопрофессиональный коллектив, – сказали в компании, добавив, что под руководством Мелихова предприятие значительно сократило убытки. Кроме того, немаловажными достижениями стали усиление научно-исследовательской работы и расширение сферы применения цифровых технологий.
Исполнять обязанности генерального директора «Тюменьэнерго» будет первый заместитель гендиректора Алексей Солдатенко, который уже более двадцати лет работает в энергетике.
ИСТОЧНИК KP.RU