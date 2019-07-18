2019-07-18T09:42:47+03:00
Происшествия

В Тюмени 15-летняя девочка выпала из окна и погибла

Пока полицейские не видят в смерти подростка криминального характера
Вадим Бегун
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Девушка выпала из окна 16 этажа в Тюмень. Фото - "ЧС Тюмень".Девушка выпала из окна 16 этажа в Тюмень. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени с 16 этажа жилого дома выпала 15-летняя девушка. В правоохранительные органы позвонили очевидцы происшествия.

– Сообщение в отдел полиции №1 поступило накануне, 17 июля, в 21.15. У дома №33, находящегося на улице Широтной, обнаружен труп девушки, выпавшей с общего балкона на 16 этаже, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

По ее словам, в настоящее время Следственный комитет региона проводит проверку. Она также добавила, что, по предварительной версии, смерть не несет криминального характера. По данным источника, девочке было всего 15 лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в областном центре погиб мужчина, выпав из окна шестого этажа. Тело 58-летнего мужчины без признаков жизни нашли под окнами жилого дома по улице Судостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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