В Тюмени погиб мужчина, выпав из окна шестого этажа
Под окнами жилого дома по улице Судостроителей города Тюмени сегодня нашли тело 58-летнего мужчины без признаков жизни с травмами, которые характерны для падения с высоты.
– По этому факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.
По предварительным данным, мужчина выпал из окна шестого этажа. Сейчас следователи опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU