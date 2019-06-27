2019-06-27T12:29:01+03:00
Общество

В Тюмени погиб мужчина, выпав из окна шестого этажа

Его тело было обнаружено сегодня около шести часов утра
Вадим Бегун
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Тело мужчины нашли без признаков жизни в Тюмени.Тело мужчины нашли без признаков жизни в Тюмени.Фото: Ольга Крыльцова
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Под окнами жилого дома по улице Судостроителей города Тюмени сегодня нашли тело 58-летнего мужчины без признаков жизни с травмами, которые характерны для падения с высоты.

– По этому факту проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна шестого этажа. Сейчас следователи опрашивают очевидцев. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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