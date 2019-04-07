СЕГОДНЯ 19:55 2019-04-07T20:29:13+03:00

В Тюмени четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки Фото: pixabay.com

Состояние малыша оценивается как крайне тяжёлое и не стабильно

Изменить размер текста: A A

В Тюмени из окна многоэтажки на улице Муравленко выпал четырехлетний малыш. Несчастье произошло днем 7 апреля. Ребенка в считанные минуты доставили в больницу. Медики борются за жизнь несмышленыша.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что информация о случившемся поступила в 16:16. Оказав экстренную медицинскую помощь ребенку, "скорая" доставила его в Областную клиническую больницу № 2.

- Сейчас состояние оценивается как крайне тяжёлое и не стабильное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, - прокомментировала «Комсомольской правде – Тюмень» пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Напомним, накануне в областном центре девочка сорвалась с десятого этажа во время сэлфи. Она чудом осталась жива. Подросток в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU