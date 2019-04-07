В Тюмени чудом выжила девочка, выпавшая с десятого этажа

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-07T08:47:54+03:00

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В Тюмени девочка выпала с 10 этажа, делая селфи. Несчастный случай произошел поздно вечером 6 апреля на улице Амурской. По словам очевидцев, ее страховали двое парней. Однако в какой-то момент не удержали подругу. Она упала сначала на железное крыльцо, а затем на асфальт. Сейчас за ее жизнь борются медики.

- Вызов поступил в 20.01, прибытие бригады скорой помощи — 20.06. Пациент доставлен в ОКБ № 2, где врачи диагностировали серьёзную сочетанную травму. В экстренном порядке по жизненным показаниям нейрохируги провели операцию, - сообщила «Комсомольской правде – Тюмень» пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В настоящий момент подросток находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких в медикаментозном сне. Врачи оценивают состояние как тяжёлое, но стабильное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Произошедшее активно обсуждают в соцсети. Горожане возмущены модой на селфи. В погоне за эффектными кадрами молодежь просто теряет головы, и зачастую в прямом смысле этого слова.

Девочке желают здоровья и здравомыслия, а родителям терпения и сил.

ИСТОЧНИК KP.RU