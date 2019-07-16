2019-07-16T09:34:02+03:00
Происшествия

В больнице скончался водитель мотоцикла, совершивший ДТП у торгового центра в Тюмени

Пассажир скончался на месте
Вадим Бегун
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Погиб второй участник аварии на мотоцикле в Тюмени. Фото - "Инцидент Тюмень".Погиб второй участник аварии на мотоцикле в Тюмени. Фото - "Инцидент Тюмень".
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В утренней аварии на мотоцикле в Тюмени погибли два человека. Стало известно, что в больнице скончался сам водитель транспортного средства. Его пассажир погиб на месте.

– Вызов поступил на станцию скорой помощи в 5.37, бригада прибыла на место в 5.44. К сожалению, на месте констатировали смерть одного участника дорожно-транспортного происшествия. Второго в крайне тяжелом и нестабильном состоянии доставили в Областную клиническую больницу №2, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она добавила, что мультидисциплинарная врачебная бригада в приемном отделении около часа боролась за жизнь пострадавшего. Медики сделали все возможное, однако травмы водителя мотоцикла оказались не совместимы с жизнью.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в Тюмени молодой человек погиб в утренней аварии на мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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