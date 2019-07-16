В Тюмени молодой человек погиб в утренней аварии на мотоцикле

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-16T08:44:19+03:00

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В районе торгового центра «Кристалл» в Тюмени произошло ДТП. Водитель мотоцикла наехал на бордюр. Сам он оказался в больнице, его пассажир погиб на месте.

– Мотоцикл въехал в бордюр в районе улицы Николая Зелинского, 1. По предварительной информации, 22-летний пассажир мотоцикла скончался на месте. Сейчас личности водителя и пассажира выясняются. Известно, что у парня за рулем не было прав, – сообщила пресс-секретарь Госавтоинспекции по Тюменской области Анжела Борисова.

По ее словам, водителя, также 1997 года рождения, увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно. В пресс-службе департамента здравоохранения обещали сообщить информацию позже.

ИСТОЧНИК KP.RU