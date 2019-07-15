Тюменским школьникам напомнили о важности профессиональных навыков

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-15T13:05:03+03:00

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Ежегодно 15 июля во всем мире празднуется День навыков молодежи, учрежденный ООН еще в 2014 году (World Youth Skills Day). В честь него устраиваются различные конференции, просветительские лекции, семинары. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия. Организуются мероприятия, которые развивают мышление, познавательные способности, творчество, качества характера.

По оценкам ООН, число безработных молодых людей во всем мире к 2013 году достигло значения 74,5 млн. Большинство безработных проживают в развивающихся странах. По данным Международной организации труда, молодые люди имеют в три раза больше шансов оказаться безработными, чем взрослые. Один из пяти молодых людей, или 125 миллионов, работают, но живут в крайней нищете (менее чем на $ 1 / день). Проблема безработицы среди молодежи является серьезной проблемой для промышленно развитых и развивающихся стран. Развитие навыков является основным средством дать молодым людям возможность сделать плавный переход к работе.

- Современные исследования говорят о том, что нынешние школьники должны быть готовы к тому, что им будет необходимо получать новые профессиональные и надпрофессиональные навыки в течение всей жизни. В рамках профориентационного проекта «Конструктория Pro» мы рассказываем подросткам о тех из них, на которые работодатель обращает внимание в первую очередь, определяем какие из них необходимо развивать для работы в той или иной профессиональной области и выделяем инструменты, с помощью которых эти навыки можно «прокачать». На мой взгляд, именно развитие отдельных навыков позволяет человеку не стоять на месте, быстро реагировать на тренды и трансформации окружающей среды, оставаться востребованным высококвалифицированным специалистом, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Несмотря на все, сегодняшние подростки являются самым общественно активным поколением за последние 100 лет. Исследование тенденций и данных за прошлый век показало, что 52% современных молодых людей уделяют внимание тому, чтобы быть активными гражданами, по сравнению с 43% поколения бэби-бумеров. Более того, сегодняшняя молодёжь охотнее поддержит дело, в которое верит (72%); треть (33%) уже собирала деньги на благотворительность, и четверть (26%) работали добровольцами в своей местности.

ИСТОЧНИК KP.RU